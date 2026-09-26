Stadio della Roma: lunedì si chiude la Conferenza dei Servizi. Obiettivo prima pietra per marzo 2027





Si tratta di una Conferenza decisiva, l’ultima prima del passaggio ai lavori.

Lunedì 28 settembre, alle ore 10:30, si terrà la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria sul nuovo impianto della Roma. A presiedere sarà Massimo Sessa, commissario straordinario del Governo per gli stadi di Euro 2032. Affianco a lui si siederanno circa 50 soggetti istituzionali e tecnici, dai membri dei ministeri competenti alla Soprintendenza di Stato, fino ai rappresentanti della Roma e i delegati di Campidoglio e Regione Lazio.Sullo sfondo ci sono anche gli Europei del 2032, che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia. L'impianto di Pietralata punta a entrare nella rosa degli stadi che ospiteranno l'appuntamento. L’obiettivo per la prima pietra è fissato per marzo 2027.