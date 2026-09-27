Argentini verso il no a Messi: martedì la decisione definitiva

IL TEMPO (L. PES) - Ancora qualche giorno di riflessione, anche se la Roma fa muro. Mentre la squadra gode del weekend di riposo concesso da Gasperini e tornerà ad allenarsi martedì a Trigoria, tiene banco la questione argentini. Non convocati da Scaloni per le amichevoli della Seleccion, Molina e Dybala sono stati invece invitati da Messi per la sfida col Benin che chiuderà l'esperienza di Leo con la Nazionale. Un invito che si è subito scontrato con la ferma volontà della società di trattenere i calciatori a Roma.

Il motivo è semplice: la gara è in programma nella notte italiana tra il 6 e il 7 ottobre, con i calciatori che tornerebbero nella Capitale a meno di quattro giorni dal match col Como di domenica a pranzo, dopo due voli intercontinentali ravvicinati. Insomma, non l'avvicinamento ideale a una sfida delicata che segna l'inizio di un ottobre molto impegnativo per i giallorossi. Una decisione definitiva, in ogni caso, verrà presa martedì alla ripresa degli allenamenti dopo un confronto diretto con Dybala e Molina. Ma al momento le possibilità di una loro presenza a Buenos Aires sono in forte calo.