News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Trasferta a rischio anche a Bologna

La penna degli Altri
di R.P.
domenica, 27 settembre 2026 alle 9:40
hellas verona roma striscione tifosi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Un'altra trasferta verso la chiusura per i tifosi giallorossi. Il 4 dicembre la Roma giocherà contro il Bologna nella stessa data la Virtus affronterà il Partizan Belgrado in Eurolega. Il palazzetto di basket dista poco più di 2 chilometri dal Dall'Ara e il rischio contatto tra gli ultras romanisti e quelli serbi è alto. Ci sarà tempo per la scelta definitiva ma la partita è già sotto la lente d'ingrandimento dell'ONMS. Nessun problema, invece, per quella di Como. 
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

Screenshot_27-9-2026_10344_x.com

X, il buon compleanno della Roma a Totti: "10x5, auguri Francesco" (VIDEO)

set 27, 10:01

Oggi è il giorno del cinquantesimo compleanno di Francesco Totti. E ovviamente la Roma non poteva non pubblicare qualcosa sui propri profilo social. Un video con i gol del capitano, i più iconici. Dal...

Messi e Dybala

Argentini verso il no a Messi: martedì la decisione definitiva

set 27, 9:51

IL TEMPO (L. PES) - Ancora qualche giorno di riflessione, anche se la Roma fa muro. Mentre la squadra gode del weekend di riposo concesso da Gasperini e tornerà ad allenarsi martedì a Trigoria, tiene...

Roma femminile

La difesa del tricolore parte oggi a Sassuolo

set 27, 9:47

Col calendario fittissimo, diverse assenze e qualche rimpianto in più dopo la Champions. La Roma femminile oggi dà il via al suo campionato da campionessa in carica in una situazione non idilliaca, ma...

getty-2233806962

Nazionale, il ct ne lascia 10 in Italia: c'è anche Gianluca Mancini (COMUNICATO)

set 27, 9:33

In vista della gara di domani sera contro la Turchia, il commissario della Nazionale Roberto Mancini ha deciso di non portare dieci calciatori con il resto della truppa. Tra di loro c'è anche Gianluca...

NOTIZIE POPOLARI
dybala

Niente Argentina per Dybala e Molina: resteranno a Trigoria

set 26, 14:28
totti

Mihajlovic e la proposta a Totti dopo l'addio alla Roma: "Francesco, vieni a darmi una mano al Torino? Ti metti davanti alla difesa”

set 26, 12:01
ghoulam

Ghoulam: "Spero che la Roma vinca lo scudetto. Gasperini ha cambiato il calcio" (VIDEO)

set 26, 17:58
kone francia

Francia, Zidane su Konè: "È stato molto bravo nonostante la nuova posizione”

set 26, 12:36
Screenshot 2026-09-26 135840

Totti si prepara ai 50 anni a Las Vegas. La famiglia: "Quasi pronti per te"

set 26, 13:58
Stadio Roma

Stadio della Roma: lunedì si chiude la Conferenza dei Servizi. Obiettivo prima pietra per marzo 2027

set 26, 21:38
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading