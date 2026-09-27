Trasferta a rischio anche a Bologna

Un'altra trasferta verso la chiusura per i tifosi giallorossi. Il 4 dicembre la Roma giocherà contro il Bologna nella stessa data la Virtus affronterà il Partizan Belgrado in Eurolega. Il palazzetto di basket dista poco più di 2 chilometri dal Dall'Ara e il rischio contatto tra gli ultras romanisti e quelli serbi è alto. Ci sarà tempo per la scelta definitiva ma la partita è già sotto la lente d'ingrandimento dell'ONMS. Nessun problema, invece, per quella di Como.

(Il Messaggero)