X, il buon compleanno della Roma a Totti: "10x5, auguri Francesco" (VIDEO)

1️⃣0️⃣ X 5— AS Roma English (@ASRomaEN) September 27, 2026
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Nel giorno del suo 50° compleanno, Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Ha parlato di tutto. I ricordi del primo gol, la pace con Sp...
IL TEMPO (L. PES) - Ancora qualche giorno di riflessione, anche se la Roma fa muro. Mentre la squadra gode del weekend di riposo concesso da Gasperini e tornerà ad allenarsi martedì a Trigoria, tiene...
Col calendario fittissimo, diverse assenze e qualche rimpianto in più dopo la Champions. La Roma femminile oggi dà il via al suo campionato da campionessa in carica in una situazione non idilliaca, ma...
Un'altra trasferta verso la chiusura per i tifosi giallorossi. Il 4 dicembre la Roma giocherà contro il Bologna nella stessa data la Virtus affronterà il Partizan Belgrado in Eurolega. Il palazzetto d...
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