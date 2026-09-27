La difesa del tricolore parte oggi a Sassuolo

Col calendario fittissimo, diverse assenze e qualche rimpianto in più dopo la Champions. La Roma femminile oggi dà il via al suo campionato da campionessa in carica in una situazione non idilliaca, ma con la consapevolezza di poter ottenere comunque i tre punti.

La squadra di Piovani scende in campo alle 15 al Ricci, casa del Sassuolo, che ha già affrontato due volte in Serie A Women's Cup: la prima è stata un ko al Tre Fontane (0-1); la seconda è stata nello stadio di oggi con un eclatante 7-1 romanista.

Sono out Lukasova, Pilgrim, Janukainen e Pellegrino Cimò.

(Il Romanista)