Totti compie 50 anni: la pioggia di auguri social al Capitano. Tantissimi ex compagni e il messaggio di Rosella Sensi (FOTO)

Giornata decisamente speciale per Francesco Totti: la leggenda giallorossa compie 50 anni. Un traguardo importante che il Capitano ha scelto di festeggiare a Las Vegas insieme alla sua famiglia. Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di auguri da amici, ex compagni e altri personaggi del mondo del calcio che hanno instaurato un bel rapporto nel corso degli anni con la bandiera della Roma.

Messaggi di auguri da parte di: Marco Amelia, Gigi Di Biagio, Cristian Zaccardo, Aldair, Nicola Ventola, Fabio Galante, John Arne Riise, Stefano Sorrentino, Aleandro Rosi, Diego Perotti e Angelo Di Livio. Ovviamente non è mancato il messaggio di Vincent Candela, un amico stretto di Totti anche fuori dal campo: "Auguri mio Capitano. Il meglio per te, sempre" ha scritto il francese sulle note del brano "Amico" di Renato Zero.

Ma anche il mondo dello spettacolo celebra Totti: la nota cantante romana e romanista Noemi ha pubblicato un Instagram Stories con scritto: "Sempre e per sempre. Auguri Capitano".

Auguri speciali anche dall'ex presidentessa del club giallorosso, Rosella Sensi, da sempre molto vicina a Totti. "Tanti auguri fratellone! Ti voglio bene!". Ha scritto su un post la figlia del compianto Presidente Franco Sensi.