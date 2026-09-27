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Totti compie 50 anni: la pioggia di auguri social al Capitano. Tantissimi ex compagni e il messaggio di Rosella Sensi (FOTO)

Social Network
di Fabio D'Ascanio
domenica, 27 settembre 2026 alle 14:44
Totti
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Giornata decisamente speciale per Francesco Totti: la leggenda giallorossa compie 50 anni. Un traguardo importante che il Capitano ha scelto di festeggiare a Las Vegas insieme alla sua famiglia. Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di auguri da amici, ex compagni e altri personaggi del mondo del calcio che hanno instaurato un bel rapporto nel corso degli anni con la bandiera della Roma. 
Messaggi di auguri da parte di: Marco Amelia, Gigi Di Biagio, Cristian Zaccardo, Aldair, Nicola Ventola, Fabio Galante, John Arne Riise, Stefano Sorrentino, Aleandro Rosi, Diego Perotti e Angelo Di Livio. Ovviamente non è mancato il messaggio di Vincent Candela, un amico stretto di Totti anche fuori dal campo: "Auguri mio Capitano. Il meglio per te, sempre" ha scritto il francese sulle note del brano "Amico" di Renato Zero. 
Non solo ex compagni, anche figure istituzionali come il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il numero 1 della Fifa Gianni Infantino hanno voluto omaggiare Totti nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. 
Ma anche il mondo dello spettacolo celebra Totti: la nota cantante romana e romanista Noemi ha pubblicato un Instagram Stories con scritto: "Sempre e per sempre. Auguri Capitano". 
Auguri speciali anche dall'ex presidentessa del club giallorosso, Rosella Sensi, da sempre molto vicina a Totti. "Tanti auguri fratellone! Ti voglio bene!". Ha scritto su un post la figlia del compianto Presidente Franco Sensi. 

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