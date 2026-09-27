Totti compie 50 anni: la pioggia di auguri social al Capitano. Tantissimi ex compagni e il messaggio di Rosella Sensi (FOTO)

Scossone in casa Parma. Il club crociato, dopo appena cinque giornate di campionato, opta per un cambio in panchina. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Dpo un confronto avvenuto tra il te...
L'Ostiamare sfida il Forlì in casa alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza e della prima vittoria in casa. La classifica vede l'Ostiamare al quindicesimo posto con 6 punti conquistati. In q...
Il presidente della FIFA Giovanni Infantino ha voluto celebrare la leggenda della Roma Francesco Totti che oggi compie 50 anni con un post su Instagram accompagnato da diverse foto: "Roma, gli Azzurri...
Inizia la Serie A Women della Roma campione d'Italia in carica. Le giallorosse sono chiamate a difendere il tricolore conquistato nella scorsa stagione. La formazione guidata da Gian Piero Piovani deb...
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