Totti, gli auguri del Sindaco Gualtieri: "Grazie per tutto quello che hai dato a Roma" (FOTO)

Attraverso una storia pubblicata sul proprio canale Instagram, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha voluto fare gli auguri a Francesco Totti per i suoi 50 anni. Le sue parole: “Buon compleanno, Francesco Totti! Cinquant’anni sono un traguardo speciale per chi, come te, ha regalato emozioni a generazioni di tifosi. Sei una leggenda della Roma, ma il tuo talento, la tua storia e il legame profondo con questa città ti hanno reso un simbolo riconosciuto anche oltre i colori giallorossi. Per tanti romani sei stato, e resti, uno di famiglia, e oggi anche chi non ha mai tifato per te ti riconosce come un pezzo della storia di questa città. Grazie per tutto quello che hai dato a Roma. E in bocca al lupo per quello che verrà: siamo sicuri che saprai sorprenderci ancora. Auguri, Capitano!”.