Totti, gli auguri del Sindaco Gualtieri: "Grazie per tutto quello che hai dato a Roma" (FOTO)

Nel nuovo libro di Francesco Totti, “Oltre“, l’ex capitano ha raccontato di aver consigliato l’acquisto di Santiago Castro a Gasperini durante una cena avvenuta lo scorso marzo. "A Gasperini ho consig...
LR24 (A. CIARDI) - Fenomenologia d'accatto. In estate la Roma ha venduto, facendo anche due calcoli, per convenienza e per scelta, Alessandro Romano al Cagliari. Biglietto di sola andata. Il centrocam...
Nel giorno del suo 50° compleanno, Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Ha parlato di tutto. I ricordi del primo gol, la pace con Sp...
Oggi è il giorno del cinquantesimo compleanno di Francesco Totti. E ovviamente la Roma non poteva non pubblicare qualcosa sui propri profilo social. Un video con i gol del capitano, i più iconici. Dal...
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