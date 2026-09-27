Nazionale, il ct ne lascia 10 in Italia: c'è anche Gianluca Mancini (COMUNICATO)

Nel giorno del suo 50° compleanno, Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Ha parlato di tutto. I ricordi del primo gol, la pace con Sp...
Oggi è il giorno del cinquantesimo compleanno di Francesco Totti. E ovviamente la Roma non poteva non pubblicare qualcosa sui propri profilo social. Un video con i gol del capitano, i più iconici. Dal...
IL TEMPO (L. PES) - Ancora qualche giorno di riflessione, anche se la Roma fa muro. Mentre la squadra gode del weekend di riposo concesso da Gasperini e tornerà ad allenarsi martedì a Trigoria, tiene...
Col calendario fittissimo, diverse assenze e qualche rimpianto in più dopo la Champions. La Roma femminile oggi dà il via al suo campionato da campionessa in carica in una situazione non idilliaca, ma...
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