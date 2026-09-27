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Infantino celebra Totti nel giorno del suo compleanno: "Per Roma sei più di un re, come te nella storia pochissimi al mondo"

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di gabrielechianello
domenica, 27 settembre 2026 alle 14:31
infantino
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Il presidente della FIFA Giovanni Infantino ha voluto celebrare la leggenda della Roma Francesco Totti che oggi compie 50 anni con un post su Instagram accompagnato da diverse foto: "Roma, gli Azzurri, e poi basta, ed è tantissimo. Il tuo tutto, un amore incondizionato, a tratti dolce, a volte ribelle, sempre puro, inattaccabile. Indissolubile, enorme. Per Roma sei più di un re - un re che viene dal popolo -, per gli Azzurri uno dei magnifici Campioni del Mondiale FIFA del 2006: due storie, un cuore, il concetto di sempre applicato allo sport, perché di te si parlerà oltre la fine degli orizzonti, del tempo. Hai fatto il cucchiaio, sei stato un meraviglioso chef del calcio. Come te, nella storia, pochissime bandiere al mondo. Buon compleanno, caro Francesco Totti"

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