Osvaldo, la famiglia rassicura: "Sta bene ed è lucido". L'ex attaccante è fuori pericolo

Arrivano buone notizie sulle condizioni dell'ex attaccante della Roma, Pablo Osvaldo. "Sta bene ed è lucido" ha comunicato la famiglia al quotidiano argentino. La causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota. L'ex calciatore resta in terapia intensiva ma è fuori pericolo.

Osvaldo è entrato in ospedale nella notte di giovedì: "L'hanno preso in tempo" ha espresso la famiglia. L'ex giocatore di Roma, Juventus e Inter è stato sottoposto immediatamente a intervento chirurgico in seguito al riscontro di un versamento pleurico destro contenente liquido e pus.

(clarin.com)