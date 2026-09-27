Totti, il retroscena su Castro: "Lo consigliai a Gasperini, insieme ad un esterno e ad un centrocampista"

LR24 (A. CIARDI) - Fenomenologia d'accatto. In estate la Roma ha venduto, facendo anche due calcoli, per convenienza e per scelta, Alessandro Romano al Cagliari. Biglietto di sola andata. Il centrocam...
Attraverso una storia pubblicata sul proprio canale Instagram, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha voluto fare gli auguri a Francesco Totti per i suoi 50 anni. Le sue parole: “Buon compleanno, Fra...
Nel giorno del suo 50° compleanno, Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Ha parlato di tutto. I ricordi del primo gol, la pace con Sp...
Oggi è il giorno del cinquantesimo compleanno di Francesco Totti. E ovviamente la Roma non poteva non pubblicare qualcosa sui propri profilo social. Un video con i gol del capitano, i più iconici. Dal...
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