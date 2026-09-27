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Totti, il retroscena su Castro: "Lo consigliai a Gasperini, insieme ad un esterno e ad un centrocampista"

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di FedericoL
domenica, 27 settembre 2026 alle 12:18
Totti
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Nel nuovo libro di Francesco Totti, “Oltre“, l’ex capitano ha raccontato di aver consigliato l’acquisto di Santiago Castro a Gasperini durante una cena avvenuta lo scorso marzo. "A Gasperini ho consigliato un attaccante che era Castro, un esterno e un centrocampista", il consiglio dell'ex capitano. "L'esterno costa tanto al centrocampista non ci avevo pensato e non ci sterebbe male", la risposta di Gasp, che poi ha aggiunto: "Castro piace tantissimo anche a me, misa che vediamo il calcio allo stesso modo"

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