Totti compie 50 anni: il nuovo poster dedicato alla leggenda giallorossa nel quartiere San Callisto (FOTO E VIDEO)

Osvaldo, la famiglia rassicura: "Sta bene ed è lucido". L'ex attaccante è fuori pericolo

set 27, 13:42

Arrivano buone notizie sulle condizioni dell'ex attaccante della Roma, Pablo Osvaldo. "Sta bene ed è lucido" ha comunicato la famiglia al quotidiano argentino. La causa dell'infezione ai polmoni che h...