LIVE - Serie A Women, Sassuolo-Roma: inizia la partita

Il presidente della FIFA Giovanni Infantino ha voluto celebrare la leggenda della Roma Francesco Totti che oggi compie 50 anni con un post su Instagram accompagnato da diverse foto: "Roma, gli Azzurri...
La leggenda romanista Francesco Totti festeggia oggi il suo cinquantesimo compleanno. Una carriera dedicata ad un'unica maglia, quella della propria città, con cui ha scritto la storia con 786 presenz...
Arrivano buone notizie sulle condizioni dell'ex attaccante della Roma, Pablo Osvaldo. "Sta bene ed è lucido" ha comunicato la famiglia al quotidiano argentino. La causa dell'infezione ai polmoni che h...
Francesco Totti compie oggi, 27 settembre, 50 anni. La leggenda giallorossa raggiunge così un importante traguardo. Totti ha deciso di festeggiare il proprio cinquantesimo insieme alla sua famiglia a...
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