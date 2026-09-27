LIVE - Serie A Women, Sassuolo-Roma: inizia la partita

Inizia la Serie A Women della Roma campione d'Italia in carica. Le giallorosse sono chiamate a difendere il tricolore conquistato nella scorsa stagione. La formazione guidata da Gian Piero Piovani debutta in campionato sul campo del Sassuolo, con il calcio d'inizio fissato per oggi alle ore 15. Solo tre i cambi nell'undici titolare rispetto al pareggio per 0-0 in trasferta contro il Leuven con Bergamaschi, Antoine e Piemonte schierate titolari. Il tecnico ha scelto Baldi tra i pali, in difesa Oliviero, Antoine, Oladipo e Bergamaschi a sinistra. A centrocampo confermate Greggi, Rieke, Doms e Giugliano. In attacco insieme a Van Dooren c'è Piemonte. Da segnalare come Ottey, che ha rimediato un trauma alla caviglia sinistra nella rifinitura di ieri, ha testato le sue condizioni fisiche nel riscaldamento ma non ce l'ha fatta: Piovani ha scelto così Antoine.

Sassuolo (4-3-3): Benz; Brustia, Caiazzo, Cox, Palakovics; Guerzoni, Fercocq, Sprung; Skupien, Paz, Clelland. A disp.: Lonni, De Bona, Philtjens, Mella, Papp, Fisher, Galabadaarachchi, Azzena, Andersone, Pellinghelli, Wyrwas, Stanic. All.: Salvatore Colantuo

Roma (4-4-2): Baldi; Oliviero, Antoine, Oladipo, Bergamaschi; Giugliano, Greggi, Rieke, Doms; van Dooren, Piemonte. A disp.: Soggiu, Heatley, Ottey, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Vergani, Piekarska. All.: Gian Piero Piovani

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