Femminile, Piemonte: “Iniziare così in campionato era il primo passo” (VIDEO)

Dopo la vittoria per 1-3 contro il Sassuolo, Martina Piemonte ha parlato ai microfoni del club. La centravanti della Roma ha commentato l'esordio in campionato, il suo rapporto particolare con le neroverdi e il periodo intenso che attende la squadra.

“Con il Sassuolo forse mi accendo perché è vicino casa”.

Hai raggiunto le 200 presenze. Te ne sei resa conto?

Ora vi aspetta un periodo molto intenso.

“Arriva un periodo complicato, in cui si gioca ogni tre giorni. Oggi era importante, con il Barcellona sarà difficile e poi avremo il derby. Dovremo gestire le energie, per me è la prima volta che disputerò tante partite in un periodo ravvicinato”.