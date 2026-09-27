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Femminile, Piemonte: “Iniziare così in campionato era il primo passo” (VIDEO)

Roma Femminile
di Paolo Rosi
domenica, 27 settembre 2026 alle 17:45
Piemonte Martina
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Dopo la vittoria per 1-3 contro il Sassuolo, Martina Piemonte ha parlato ai microfoni del club. La centravanti della Roma ha commentato l'esordio in campionato, il suo rapporto particolare con le neroverdi e il periodo intenso che attende la squadra.
Come giudichi la vittoria contro il Sassuolo?
“Iniziare così in campionato era il primo passo”.
Segni spesso contro il Sassuolo. Come te lo spieghi?
“Con il Sassuolo forse mi accendo perché è vicino casa”.
Hai raggiunto le 200 presenze. Te ne sei resa conto?
“Non ero a conoscenza del raggiungimento delle 200 presenze”.
Ora vi aspetta un periodo molto intenso.
“Arriva un periodo complicato, in cui si gioca ogni tre giorni. Oggi era importante, con il Barcellona sarà difficile e poi avremo il derby. Dovremo gestire le energie, per me è la prima volta che disputerò tante partite in un periodo ravvicinato”.

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