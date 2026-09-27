Femminile, Piemonte: “Iniziare così in campionato era il primo passo” (VIDEO)

Giorno di riposo, ma senza staccare. Paulo Dybala ha pubblicato sui social alcune immagini che lo ritraggono al lavoro in palestra. Il fantasista della Roma ha condiviso su Instagram una serie di scat...
LAROMA24.IT – Quattro gol alla Fiorentina per iniziare, altri 4 al Lecce al giro successivo, quindi 6 equamente suddivisi tra Atalanta, Torino e Inter: 14 gol in 5 giornate di Serie A, non abbastanza...
Gianluca Piovani ha parlato nel post-partita di Sassuolo-Roma, commentando la vittoria per 1-3, la reazione della squadra dopo il pareggio delle neroverdi e i prossimi impegni contro Barcellona e Lazi...
Scossone in casa Parma. Il club crociato, dopo appena cinque giornate di campionato, opta per un cambio in panchina. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Dpo un confronto avvenuto tra il te...
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