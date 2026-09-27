Instagram, Dybala non si ferma: lavoro in palestra anche nel giorno libero (FOTO)

Femminile, Piovani: “La strada intrapresa è quella giusta” (VIDEO)

set 27, 17:58

Gianluca Piovani ha parlato nel post-partita di Sassuolo-Roma, commentando la vittoria per 1-3, la reazione della squadra dopo il pareggio delle neroverdi e i prossimi impegni contro Barcellona e Lazi...