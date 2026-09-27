Instagram, Dybala non si ferma: lavoro in palestra anche nel giorno libero (FOTO)

LAROMA24.IT – Quattro gol alla Fiorentina per iniziare, altri 4 al Lecce al giro successivo, quindi 6 equamente suddivisi tra Atalanta, Torino e Inter: 14 gol in 5 giornate di Serie A, non abbastanza...
Gianluca Piovani ha parlato nel post-partita di Sassuolo-Roma, commentando la vittoria per 1-3, la reazione della squadra dopo il pareggio delle neroverdi e i prossimi impegni contro Barcellona e Lazi...
Dopo la vittoria per 1-3 contro il Sassuolo, Martina Piemonte ha parlato ai microfoni del club. La centravanti della Roma ha commentato l'esordio in campionato, il suo rapporto particolare con le nero...
Scossone in casa Parma. Il club crociato, dopo appena cinque giornate di campionato, opta per un cambio in panchina. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Dpo un confronto avvenuto tra il te...
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