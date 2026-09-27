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Femminile, Piovani: “La strada intrapresa è quella giusta” (VIDEO)

Roma Femminile
di Paolo Rosi
domenica, 27 settembre 2026 alle 17:58
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Gianluca Piovani ha parlato nel post-partita di Sassuolo-Roma, commentando la vittoria per 1-3, la reazione della squadra dopo il pareggio delle neroverdi e i prossimi impegni contro Barcellona e Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.
Era preoccupato prima della partita?
“Ero molto preoccupato, non tanto per quello che potevano dare le ragazze, ma per quello che hanno dato le partite scorse. Avevamo speso tanto senza ottenere i risultati che volevamo e, secondo me, li avremmo anche meritati. Staremmo parlando di una cosa totalmente diversa rispetto a quella di adesso. È normale che ci aspettavamo la vittoria, è venuta e secondo me anche meritatamente, perché le ragazze hanno fatto bene e di questo sono molto felice. Ci proietta alla partita con il Barcellona di mercoledì, che è una partita, a mio avviso, ingiocabile, lo dico in modo scherzoso, perché hanno delle giocatrici forti. Con tutte le nostre forze, logicamente, ci proveremo e andremo a misurarci con loro”.
Dopo il pareggio del Sassuolo c'è stata una grande reazione della Roma. È un segnale importante?
“Sì, questo è un segnale positivo. Dopo aver preso un gol, un classico gol della domenica, c'è stata subito questa reazione. Siamo stati bravi, abbiamo fatto gol, l'abbiamo difeso bene e abbiamo fatto il terzo gol. Potevamo fare il quarto. Purtroppo, ripeto, c'è poca lucidità in questo momento, anche perché abbiamo delle giocatrici che non hanno mai mollato e c'è da considerare anche quello. Però dobbiamo continuare su questa strada perché, come ho detto più volte, la strada intrapresa è quella giusta”.
Quanto saranno importanti le prossime due partite contro Barcellona e Lazio?
“Quello col Barcellona sicuramente è un banco di prova per le ragazze, un test che devono fare per misurarsi con delle giocatrici straordinarie. Poi c'è il derby, che non possiamo tralasciare perché è una partita per noi troppo importante da provare a vincere. Ci proveremo, come ho detto prima, con le nostre armi migliori e con la voglia di reazione dopo la delusione che abbiamo avuto prima nella Women's Cup e anche nella partita in Champions League”.
Come sta la squadra dal punto di vista delle disponibilità?
“Sono felice di quello che stanno dando le ragazze in questo momento, avendo anche un numero corto di giocatrici. Oggi si è fatta male Otto in riscaldamento, speriamo di recuperarla per mercoledì. Molto probabilmente Pellegrino non ci sarà. Giugliano rientra dalla Nazionale, dove ha fatto molto bene con l'Argentina, quindi abbiamo un'altra freccia nel nostro arco che rientra”.
Che partita si aspetta contro il Barcellona?
“Speriamo che sia bello anche per i tifosi vedere la nostra partita con il Barcellona, poi penseremo al derby”.

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