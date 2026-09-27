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La nuova dolce vita romanista: 14 gol nelle prime 5 giornate, è il miglior avvio dal 1960/61

Focus
di Admin
domenica, 27 settembre 2026 alle 18:08
malen roma
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LAROMA24.IT – Quattro gol alla Fiorentina per iniziare, altri 4 al Lecce al giro successivo, quindi 6 equamente suddivisi tra Atalanta, Torino e Inter: 14 gol in 5 giornate di Serie A, non abbastanza per essere il miglior attacco (l’Inter è a 15), sufficienti, invece, per aggiornare un record che a Roma non cadeva da 10 stagioni. 13, infatti, erano i gol realizzati nelle prime 5 giornate di campionato nel 2016/17, soltanto sfiorati dai 12 del 2023/24, di cui 7 tutti recapitati all’Empoli, oppure nel 2017/18, quando furono altri 12. Quei 13 gol nelle prime 5 partite di campionato, come nell’annata dorata del 2000/01, hanno rappresentato a lungo il miglior dato romanista registrato in avvio di campionato.
Un anno fa, per quanto l’avvio fosse stato positivo in termini di punti, la principale incongruenza tra le abitudini di Gasperini e il rendimento della Roma era proprio nella produttività offensiva: 5 gol segnati nelle prime 5 gare di campionato, lo stesso numero registrato un anno prima, nell’incipit che fu fatale a De Rossi. Fatta eccezione per i 4 del 2010/11, rappresentavano il peggior avvio dal 2000 in poi. Un anno dopo, tutto è stato aggiornato e potenziato: a cominciare dal terminale offensivo, Malen, ma più in generale l’anno di lavoro di Gasperini ha spinto la Roma a determinare un record offensivo che non ha eguali negli ultimi 65 anni di storia giallorossa.
Per trovare un inizio con più di 14 gol segnati, infatti, bisogna sfogliare l’almanacco fino ai tempi della dolce vita, alla stagione 1960/61: 3 gol al Bari in trasferta al debutto, addirittura 6 all’Udinese in casa, poi 3 al Torino, 2 alla Spal e altri 2 nella sconfitta col Napoli alla 5a giornata. Totale: 16 reti messe a segno dalla squadra allora allenata da Alfredo Foni e guidata, dal punto di vista realizzativo, dagli oriundi Pedro Manfredini e Francisco Lojacono, entrambi classe 1935. Rimane questo, tuttora, il punto più alto toccato dalla Roma come gol realizzati nelle prime 5 giornate, di una squadra che, alla fine di quell’anno, aprirà la bacheca per deporvi il primo trofeo europeo della sua storia, dopo la (doppia) finale di Coppa delle Fiere vinta contro il Birmingham. Che sia di buon auspicio.
I GOL SEGNATI DALLA ROMA DOPO 5 GIORNATE DI SERIE A:
2026/27: 14 gol segnati dopo 5 giornate di Serie A
2025/26 5
2024/25 5
2023/24 12
2022/23 6
2021/22 12
2020/21 11
2019/20 9
2018/19 7
2017/18 12
2016/17 13
2015/16 8
2014/15 9
2013/14 12
2012/13 11
2011/12 6
2010/11 4
2009/10 11
2008/09 8
2007/08 11
2006/07 10
2005/06 7
2004/05 10
2003/04 12
2002/03 9
2001/02 6
2000/01 13
99/00 10
98/99 8
97/98 12
96/97 10
95/96 3
94/95 10
93/94 4
92/93 4
91/92 3
90/91 6
89/90 9
88/89 4
87/88 7
86/87 4
85/86 6
84/85 3
83/84 9
82/83 9
81/82 6
80/81 5
79/80 4
78/79 3
77/78 7
76/77 5
75/76 3
74/75 0
73/74 4
72/73 11
71/72 6
70/71 4
69/70 3
68/69 5
67/68 7
66/67 2
65/66 6
64/65 10
63/64 9
62/63 6
61/62 10
60/61 16

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