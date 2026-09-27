Ostiamare-Forlì: De Rossi e Florenzi presenti in tribuna per assistere alla gara (VIDEO)

Giornata decisamente speciale per Francesco Totti: la leggenda giallorossa compie 50 anni. Un traguardo importante che il Capitano ha scelto di festeggiare a Las Vegas insieme alla sua famiglia. Sui s...
Il presidente della FIFA Giovanni Infantino ha voluto celebrare la leggenda della Roma Francesco Totti che oggi compie 50 anni con un post su Instagram accompagnato da diverse foto: "Roma, gli Azzurri...
Inizia la Serie A Women della Roma campione d'Italia in carica. Le giallorosse sono chiamate a difendere il tricolore conquistato nella scorsa stagione. La formazione guidata da Gian Piero Piovani deb...
La leggenda romanista Francesco Totti festeggia oggi il suo cinquantesimo compleanno. Una carriera dedicata ad un'unica maglia, quella della propria città, con cui ha scritto la storia con 786 presenz...
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