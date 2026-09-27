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Ostiamare-Forlì: De Rossi e Florenzi presenti in tribuna per assistere alla gara (VIDEO)

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di gabrielechianello
domenica, 27 settembre 2026 alle 16:06
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L'Ostiamare sfida il Forlì in casa alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza e della prima vittoria in casa. La classifica vede l'Ostiamare al quindicesimo posto con 6 punti conquistati. In questo momento importante, non poteva mancare la presenza di Daniele De Rossi, presente in tribuna per assistere al match insieme ad un'altra conoscenza romanista Alessandro Florenzi e al padre e presidente della società Alberto De Rossi.

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