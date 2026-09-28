Seduta finale sul nuovo stadio. La conferenza va verso il sì

L’appuntamento è per le ore 10.30 a via Nomentana 2, quarto piano, sede Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una location che rischia di diventare storica per la Roma, proprio perché quello di questa mattina è uno di quegli appuntamenti che resteranno per sempre. Ed a cui non si può mancare. Lì, infatti, andrà in scena la seconda (ed ultima) seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, quella che dovrà emettere il parere conclusivo sullo stadio di Pietralata. […]

La data rischia di diventare di quelle storiche, da segnare con il circoletto rosso negli annali del club. A presiedere la conferenza sarà - esattamente come nella prima seduta - Massimo Sessa, il commissario straordinario del Governo per gli stadi di Euro 2032. Con lui saranno coinvolti tanti enti, circa 50 tra quelli istituzionali e tecnici, chi presente fisicamente e chi collegato in via telematica. Ci sarà il Comune di Roma, la Regione Lazio, i ministeri coinvolti (quello dell’Interno, della Cultura, delle Economie e Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti), la Città Metropolitana, le Asl, Ferrovie dello Stato, il Coni, Atac, Acea e tanti altri ancora. A partire ovviamente dalla Roma, che verrà rappresentata da Lucia Bernabé (responsabile delle relazioni istituzionali del club giallorosso) e che vive ovviamente con attesa spasmodica questa giornata. […]

Anche perché nei giorni scorsi è arrivato anche il via libera per alcuni versi più temuto, quello della Soprintendenza, che ha dato parere positivo, seppur con l’accortezza di dover seguire alcune prescrizioni. Tra cui quelle sul verde e sulla tutela dei reperti archeologici presenti nell’area interessata. La Soprintendenza ha infatti sottolineato come la villa romana presente nel sottosuolo dell’area interessata «dovrà essere riportata in luce nell’ambito del perimetro noto e di una congrua buffer zone, con adeguate misure di tutela a protezione dei resti», mentre l’antica cisterna dovrà essere inglobata all’interno dello stadio in uno spazio dedicato. Se oggi, quindi, la conferenza darà il parere positivo, si potrà andare avanti spediti verso la fatidica prima pietra (che la Roma spera di mettere tra marzo ed aprile del 2027). […]

Nei giorni scorsi, tra l’altro, anche le istituzioni coinvolte si erano esposte in maniera netta verso la conclusione positiva del progetto. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a luglio sono stati nominati entrambi subcommissari di governo per l’impianto di Pietralata. E lo stesso Rocca ha parlato di una conferenza che «si avvia verso una chiusura positiva», proprio mentre il sindaco della Capitale ha invece sottolineato come «si sia tutti fiduciosi e positivi sull’esito finale del percorso». Insomma, manca solo l’okay della conferenza. Atteso proprio nella giornata di oggi.

(Gasport)