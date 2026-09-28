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Settore giovanile: l'Under 15 e l'U16 non si fermano. Lorenzi e Trombetti volano a punteggio pieno

Settore giovanile
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 28 settembre 2026 alle 11:16
stemma roma
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LAROMA24.IT - Prosegue la maxi sosta per le nazionali, con la Roma di Gian Piero Gasperini che si ritroverà nella giornata di domani a Trigoria dopo qualche giorno di riposo. Alcune selezioni giovanili, però, nel fine settimana sono scese in campo per i rispettivi impegni. 
L'Under 15 continua a vincere: nella terza giornata di campionato arriva un secco 3-0 ai danni del Frosinone. I giallorossi, tra le mura amiche di Trigoria, non hanno sbagliato e centrato il terzo successo su altrettante partite. A segno Bove, Reguig e Fall. Un avvio di stagione perfetto per i ragazzi allenati da Stefano Lorenzi che condividono il primo posto a punteggio pieno insieme a Napoli e Lazio. 
Anche l'Under 16 di Mirko Trombetti ha superato il Frosinone al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. I giallorossi si sono imposti per 2-0: a decidere il match i gol di Cavaleri e Pica. La Roma è così l'unica formazione del raggruppamento a trovarsi a punteggio pieno dopo tre partite di campionato. Nel prossimo turno la sfida in casa della Juve Stabia. 
I risultati delle partite della Roma
  • Under 15, 3° giornata di campionato: Roma 3-0 Frosinone (Bove, Reguig, Fall)
  • Under 16, 3° giornata di campionato : Roma 2-0 Frosinone (Cavaleri, Pica)

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