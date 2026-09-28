Settore giovanile: l'Under 15 e l'U16 non si fermano. Lorenzi e Trombetti volano a punteggio pieno

LAROMA24.IT - Prosegue la maxi sosta per le nazionali, con la Roma di Gian Piero Gasperini che si ritroverà nella giornata di domani a Trigoria dopo qualche giorno di riposo. Alcune selezioni giovanili, però, nel fine settimana sono scese in campo per i rispettivi impegni.

L'Under 15 continua a vincere: nella terza giornata di campionato arriva un secco 3-0 ai danni del Frosinone. I giallorossi, tra le mura amiche di Trigoria, non hanno sbagliato e centrato il terzo successo su altrettante partite. A segno Bove, Reguig e Fall. Un avvio di stagione perfetto per i ragazzi allenati da Stefano Lorenzi che condividono il primo posto a punteggio pieno insieme a Napoli e Lazio.

Anche l'Under 16 di Mirko Trombetti ha superato il Frosinone al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. I giallorossi si sono imposti per 2-0: a decidere il match i gol di Cavaleri e Pica. La Roma è così l'unica formazione del raggruppamento a trovarsi a punteggio pieno dopo tre partite di campionato. Nel prossimo turno la sfida in casa della Juve Stabia.

I risultati delle partite della Roma