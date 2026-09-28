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Hermoso, inizio super: primo in Serie A per intercetti

Campionato
di gabrielechianello
lunedì, 28 settembre 2026 alle 12:11
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La stagione della Roma è iniziata con il piede giusto, con 4 vittorie e 2 pareggi nelle prime 6 partite tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti di questo avvio c’è sicuramente Mario Hermoso, sempre presente dal primo minuto e autore anche di un gol importante nel successo contro l’Atalanta alla terza giornata di Serie A. Inoltre, come riportato da Squawka, il difensore romanista è primo anche in un’importante statistica: è al primo posto per intercetti effettuati in campionato, ben 16. Primato che condivide con il centrocampista del Genoa Frendurp. Un altro dato che testimonia l’importanza di Hermoso nello scacchiere di Gasperini. 

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