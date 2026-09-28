Hermoso, inizio super: primo in Serie A per intercetti

La stagione della Roma è iniziata con il piede giusto, con 4 vittorie e 2 pareggi nelle prime 6 partite tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti di questo avvio c’è sicuramente Mario Hermoso, sempre presente dal primo minuto e autore anche di un gol importante nel successo contro l’Atalanta alla terza giornata di Serie A. Inoltre, come riportato da Squawka, il difensore romanista è primo anche in un’importante statistica: è al primo posto per intercetti effettuati in campionato, ben 16. Primato che condivide con il centrocampista del Genoa Frendurp. Un altro dato che testimonia l’importanza di Hermoso nello scacchiere di Gasperini.

Mario Hermoso and Morten Frendrup share the lead for interceptions. 🚫 https://t.co/3fQQMIBOSF pic.twitter.com/z3OKM5DMhx — Squawka (@Squawka) September 24, 2026