Hermoso, inizio super: primo in Serie A per intercetti

Mario Hermoso and Morten Frendrup share the lead for interceptions. 🚫 https://t.co/3fQQMIBOSF pic.twitter.com/z3OKM5DMhx— Squawka (@Squawka) September 24, 2026
La stagione è iniziata con il piede giusto per la Roma che è ancora imbattuta in queste prime 6 gare tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti c’è sicuramente il centrocampista francese Ma...
Giornata di vitale importanza per il nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. Oggi, infatti, si è svolta l'ultima Conferenza dei Servizi decisoria. Dopo le dichiarazioni rilasciate prima dell...
L’ingegnere Massimo Sessa, commissario straordinario del governo per gli stadi in vista di Euro 2032, ha rilasciato delle dichiarazioni prima di fare il suo ingresso alla seduta conclusiva della confe...
LAROMA24.IT - Prosegue la maxi sosta per le nazionali, con la Roma di Gian Piero Gasperini che si ritroverà nella giornata di domani a Trigoria dopo qualche giorno di riposo. Alcune selezioni giovanil...
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