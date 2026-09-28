LIVE - Stadio Roma, terminata la Conferenza dei Servizi: rilasciata l’autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto. Gualtieri: "I cantieri inizieranno nei primi mesi del 2027"

Giornata di vitale importanza per il nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. Oggi, infatti, si è svolta l'ultima Conferenza dei Servizi decisoria. Dopo le dichiarazioni rilasciate prima della conferenza dei servizi dove si riteneva fiducioso e ottimista, il commissario Sessa ha annunciato il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma. Un passo importante e decisivo che avvicina sempre di più il nuovo impianto alla città.

14:15 - Il Commissario Sessa ha parlato anche al termine della conferenza: "Le cose sono andate come dovevano andare. Se le cose si organizzano bene, si fanno nel rispetto delle norme, nello spirito di buona amministrazione è chiaro che questo è l'evento conclusivo. Gli imprevisti li avevamo gestiti in anticipo, è un grande risultato. L'atto è efficace, si parte. Ci sarà con il Comune di Roma, che è stazione appaltante, una sinergia corale per utilizzare gli strumenti commissariali quando servono per accelerare le procedure di gara. Adesso ci sarà una verifica di ottemperanza delle prescrizioni che oggi abbiamo rappresentato. Ci sarà il bando, dovremo agire in parallelo per comprimere i tempi. Quando si coordinano tante amministrazioni, anche la AS Roma ha fatto un grande sforzo tecnico amministrativo, c'è la soddisfazione finale è giusto condividerlo insieme".

13:45 - Anche il ministro dello Sport Abodi ha commentato il buon esito della conferenza dei servizi: "C'è grande soddisfazione per il lavoro svolto, tra l'altro in un tempo breve grazie al lavoro di tutti. Mandiamo un segnale forte, chiaro e inequivocabile di cosa siamo capaci di fare quando gli strumenti, in questo caso straordinari, vengono messi a disposizione. Anche se noi vorremmo che fossero ordinari".

13:44 - Il sindaco di Roma Gualtieri commenta così il buon esito della conferenza dei servizi: "Questo è il primo grande e nuovo impianto che farà fare un salto di livello a livello calcistico a Roma e che rappresenta una riqualificazione importante di un pezzo della nostra città. Ora ci sono le condizioni per procedere speditamente e aprire i cantieri all'inizio del 2027 e in tre anni avere lo Stadio pronto perchè il cantiere dura precisamente due anni e mezzo e quindi lo stadio potrebbe essere pronto anche nel 2029".

13:40 - Il presidente del municipio Roma IV, Massimiliano Umberti ha rilasciato delle dichiarazioni alla fine della conferenza: "Il parere positivo della conferenza di servizi rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso la realizzazione del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Come Municipio IV guardiamo a questo progetto con grande attenzione, perché parliamo di un intervento destinato a incidere profondamente sul futuro di una parte strategica del nostro territorio. Per noi lo Stadio non è soltanto un impianto sportivo, ma può rappresentare una straordinaria occasione di rigenerazione, sviluppo e crescita per Pietralata e per tutto il quadrante. La nostra priorità è che una trasformazione di questa portata sappia dialogare con il territorio e produrre benefici concreti per chi vive quotidianamente questi quartieri. Pietralata - continua Umberti - ha davanti a sé l'opportunità di diventare uno dei luoghi simbolo della trasformazione di Roma, capace di coniugare sport, servizi, spazi pubblici, mobilità e nuove opportunità di sviluppo. Una sfida che dobbiamo affrontare con ambizione: vogliamo che il cambiamento generato dallo Stadio vada oltre i confini dell'impianto e diventi un'occasione per migliorare la qualità urbana e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, moderno e vivo". "Il Municipio Roma IV continuerà a seguire con attenzione ogni successivo passaggio di propria competenza, mantenendo al centro l'interesse pubblico, le esigenze dei cittadini e la valorizzazione del territorio. Il positivo esito della conferenza di servizi segna oggi un nuovo e importante passo in avanti dell'iter amministrativo. Vogliamo che questa grande opportunità possa accompagnarsi alla crescita e alla valorizzazione di Pietralata e dell'intero Municipio IV".

Il commissario Sessa ha annunciato il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione dello #StadiodellaRoma a Pietralata pic.twitter.com/O4PgswlnNg — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) September 28, 2026

13:15 - Arrivato il via libera! Il commissario Sessa ha annunciato il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma.