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Stadio della Roma: scavi archeologici in corso a Pietralata

Stadio Roma
di R.P.
martedì, 29 settembre 2026 alle 14:06
Stadio Roma
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Dopo il sì definitivo della Conferenza dei Servizi a Pietralata sono iniziati gli scavi archeologici. Si lavora per riportare alla luce il Castellum Aquae, la famosa cisterna che sarà tutelata e valorizzata inglobandola nello Stadio della Roma. 

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