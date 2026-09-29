Dopo il sì definitivo della Conferenza dei Servizi a Pietralata sono iniziati gli scavi archeologici. Si lavora per riportare alla luce il Castellum Aquae, la famosa cisterna che sarà tutelata e valorizzata inglobandola nello Stadio della Roma.

Scavi archeologici in corso a #Pietralata si lavora per riportare alla luce il Castellum Aquae, la famosa cisterna che sarà tutelata e valorizzata inglobandola nello #StadiodellaRoma pic.twitter.com/vE9SUzkdHc — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) September 29, 2026