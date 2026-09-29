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Stadio della Roma, Malagò: "Sarà nel dossier per Euro 2032"

Stadio Roma
di R.P.
martedì, 29 settembre 2026 alle 12:55
malago
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A margine della giunta nazionale del Coni ha parlato il presidente della Figc Giovanni Malagò. “L’ok dalla conferenza dei servizi allo stadio della Roma? Penso a Dino Viola e Franco Sensi, ma anche a chi è venuto dopo. È un traguardo non solo della città e della squadra, ma di tutto il movimento. Oggi è il 29, da qui alle prossime 36 ore dobbiamo chiudere il dossier, al cui interno c’è molto poco di politico. Ci sono parametri Uefa da incrociare con gli uffici tecnici".
"Di stadi pronti, a parte uno, non ce ne sono, ma bisogna garantire che certe cose ci saranno. La chiusura della conferenza dei servizi - ha continuato il numero uno del calcio italiano - è il requisito che chiude tutti questi parametri, per cui lo stadio della Roma sicuramente sta nel dossier. Poi cosa succederà chi vivrà vedrà”. 

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