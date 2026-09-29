Nazionale femminile, le convocate di Soncin per il primo playoff in vista del Mondiale. Ci sono 6 giallorosse

La nazionale femminile dovrà affrontare un doppio turno di qualificazione per il prossimo Mondiale. Il primo contro la Bielorussia. E il commissario tecnico Andrea Soncin ha diramato poco fa le convocazioni.

Ci sono sei giallorosse in lista: Baldi, Bergamaschi, Oliviero, Giugliano, Greggi e Piemonte.