Nazionale femminile, le convocate di Soncin per il primo playoff in vista del Mondiale. Ci sono 6 giallorosse

Le 2️⃣8️⃣ convocate del Ct #Soncin per il primo turno dei play-off mondiali contro la Bielorussia 🔥#FIFAWWC#Nazionale 🇮🇹 #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi pic.twitter.com/i9HSBiXw7A— Nazionale Femminile di Calcio (@AzzurreFIGC) September 29, 2026
Ala sinistra di piede destro. Il profilo di Gasperini per la prossima sessione di mercato è delineato da tempo. E secondo le informazioni del sito i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche Ruben...
La giornata di ieri è stata storica per la Roma. Perché il via libera per lo stadio di Pietralata dà lo slancio definitivo al progetto. Adesso ci sono altri step da percorrere. La palla passa ai gial...
Emergono nuovi particolari retroscena nella nuova autobiografia di Francesco Totti, intitolata 'Oltre'. La leggenda giallorossa ha raccontato un particolare episodio che racchiude la sua esperienza da...
Sirene inglesi per Wesley. Già in estate per il laterale brasiliano la Roma ha respinto un'importante offerta del Chelsea, ma nel prossimo futuro un altro club inglese potrebbe tornare a farsi sotto. ...
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