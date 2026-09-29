Roma, anticipazione sulla terza maglia per la stagione del Centenario: tributo all'Alba Audace (FOTO)

LEGGO (F.Balzani) - Una data storica, di cui si raccoglieranno i frutti nel futuro prossimo. Il nuovo stadio della Roma a Pietralata è una certezza. Ieri, infatti, verso le 13.15 è arrivato il via lib...
Francesco Totti ha rilasciato un’intervista dove ha ripercorso molte tappe della sua carriera fino ai 50 anni appena compiuti. Di seguito le sue parole. Francesco, hai detto che dal 2001 al 2008 eri...
Il difensore del Como Jacobo Ramon ha rilasciato un’intervista dove ha affrontato diversi temi. Tra questi, le potenzialità del Como e la sfida contro la Roma al rientro dalla sosta. Di seguito le sue...
Nonostante l'interminabile sosta per le nazionali, almeno per la percezione che ne hanno i tifosi, che proseguirà per ancora diversi giorni, in casa AS Roma è tempo di rimettersi in marcia. Dopo ben q...
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