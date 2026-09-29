Roma, anticipazione sulla terza maglia per la stagione del Centenario: tributo all'Alba Audace (FOTO)

Totti: “Avrei voluto giocare con Ronaldo il fenomeno. Mancato inserimento in società? I matrimoni si fanno sempre in due"

set 29, 8:14

Francesco Totti ha rilasciato un’intervista dove ha ripercorso molte tappe della sua carriera fino ai 50 anni appena compiuti. Di seguito le sue parole. Francesco, hai detto che dal 2001 al 2008 eri...