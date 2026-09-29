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Trigoria torna a popolarsi: oggi la ripresa. Occhi puntati su Malen, Cristante e Wesley

La penna degli Altri
di gabrielechianello
martedì, 29 settembre 2026 alle 7:48
MALEN 3
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Nonostante l'interminabile sosta per le nazionali, almeno per la percezione che ne hanno i tifosi, che proseguirà per ancora diversi giorni, in casa AS Roma è tempo di rimettersi in marcia. Dopo ben quattro giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini per ricaricare le batterie, la squadra si ritroverà questo pomeriggio nel quartier generale (…). Mancano dodici giorni esatti al fischio d'inizio della sfida del Sinigaglia contro il Como di Cesc Fàbregas, un test tanto affascinante quanto insidioso in cui i giallorossi vogliono confermare le proprie ambizioni di alta classifica.  
Il programma stilato dallo staff tecnico prevede una full immersion graduale, con i riflettori immediatamente puntati sull'infermeria. Nelle prossime ore, infatti, lo staff medico monitorerà da vicino le condizioni di Bryan Cristante, Donyell Malen e Wesley. I tre calciatori stanno ultimando il percorso di recupero dai rispettivi problemi fisici che, nei giorni scorsi, avevano impedito loro di rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni nazionali. La tabella di marcia prevede il loro graduale rientro in gruppo nel corso della settimana, un'iniezione di qualità e alternative tattiche fondamentale per il tecnico di Grugliasco (…).  
La settimana servirà anche ad accelerare la preparazione di Lorenzo Pellegrini e Marten de Roon. Entrambi stanno lavorando a pieno regime per mettere in difficoltà Gasperini in vista delle scelte di formazione per la trasferta lombarda. A Como servirà la miglior Roma della stagione per superare l'esame del Sinigaglia, e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. 
(Il Romanista)

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