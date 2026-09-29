Trigoria torna a popolarsi: oggi la ripresa. Occhi puntati su Malen, Cristante e Wesley

LEGGO (F.Balzani) - Una data storica, di cui si raccoglieranno i frutti nel futuro prossimo. Il nuovo stadio della Roma a Pietralata è una certezza. Ieri, infatti, verso le 13.15 è arrivato il via lib...
Francesco Totti ha rilasciato un’intervista dove ha ripercorso molte tappe della sua carriera fino ai 50 anni appena compiuti. Di seguito le sue parole. Francesco, hai detto che dal 2001 al 2008 eri...
Arrivano delle anticipazioni sulla terza maglia della Roma per la prossima stagione, 2027-2028, quella del Centenario del club giallorosso. La maglia presenta una base bianca abbinata a dei dettagli v...
Il difensore del Como Jacobo Ramon ha rilasciato un’intervista dove ha affrontato diversi temi. Tra questi, le potenzialità del Como e la sfida contro la Roma al rientro dalla sosta. Di seguito le sue...
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