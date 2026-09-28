Calciomercato Roma, dalla Turchia: per Koné il club giallorosso vuole 100 milioni

🚨#ASRoma Roma will demand around €100M for midfielder Manu Koné if suitors re‑emerge.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 28, 2026
👀 The 25‑year‑old scored twice vs Inter and was subject to Chelsea’s €60M bid in the summer. Giallorossi want any offer to reflect his recent form and be comparable to Tonali’s £100M move… https://t.co/Zmo4cgZqxR pic.twitter.com/G4xIo9d11X
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