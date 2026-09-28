Calciomercato Roma, dalla Turchia: per Koné il club giallorosso vuole 100 milioni

Il profilo di Manu Koné, sotto l'aspetto del mercato, è sicuramente uno dei più chiacchierato in casa giallorossa. Si è parlato anche in estate di una possibile uscita, ma poi per la gioia di Gasperini è rimasto a Trigoria.

Le voci di una sua partenza non sono mai finite, se ne discute a cadenza settimanale. E dalla Turchia arriva la notizia che il club giallorosso vorrebbe almeno 100 milioni di euro per il cartellino del centrocampista francese. Si parla di una quotazione identica, o molto simile, a quella che ha portato Tonali alla corte di De Zerbi al Tottenham.