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Turchia-Italia, la formazione ufficiale degli azzurri: Mancini sceglie i fratelli Esposito in attacco. Ghilardi in panchina

Nazionali
di R.P.
lunedì, 28 settembre 2026 alle 19:38
roberto mancini italia
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Alle 20:45 la nazionale italiana scende di nuovo in campo in Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella. Ecco gli undici scelti dal commissario tecnico Roberto Mancini. 
Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito. 

APPENA ARRIVATO

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