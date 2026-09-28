Turchia-Italia, la formazione ufficiale degli azzurri: Mancini sceglie i fratelli Esposito in attacco. Ghilardi in panchina

"Benvenuto amore della nostra vita, non sai quanto ti amiamo". Con queste parole e con delle foto di accompagnamento, Matias Soulé ha annunciato di essere diventato papà. Il giocatore ha pubblicato de...
Il profilo di Manu Koné, sotto l'aspetto del mercato, è sicuramente uno dei più chiacchierato in casa giallorossa. Si è parlato anche in estate di una possibile uscita, ma poi per la gioia di Gasperin...
C'è anche Belgio-Francia in programma questa sera, sempre per quanto riguarda il girone dell'Italia in Nations League (qui la formazione ufficiale scelta da Mancini). Zidane non manda in campo dal pr...
Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha espresso la propria soddisfazione per la chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria. "La conclusione della Conferenza dei Servizi deci...
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