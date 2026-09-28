Belgio-Francia: Koné parte dalla panchina

"Benvenuto amore della nostra vita, non sai quanto ti amiamo". Con queste parole e con delle foto di accompagnamento, Matias Soulé ha annunciato di essere diventato papà. Il giocatore ha pubblicato de...
Il profilo di Manu Koné, sotto l'aspetto del mercato, è sicuramente uno dei più chiacchierato in casa giallorossa. Si è parlato anche in estate di una possibile uscita, ma poi per la gioia di Gasperin...
Alle 20:45 la nazionale italiana scende di nuovo in campo in Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella. Ecco gli undici scelti dal commissario tecnico Roberto Mancini. Donnarumma; Kayode,...
Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha espresso la propria soddisfazione per la chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria. "La conclusione della Conferenza dei Servizi deci...
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