Stadio Roma, il club: "Passaggio fondamentale e storico per la realizzazione" (COMUNICATO)

Sono state ufficializzate date e orari dalla 4ª alla 6ª giornata della Serie A Women 2026-27. La Roma affronterà la Juventus sabato 24 ottobre alle 18:30 a Biella, nella rivincita della finale di Seri...
I dibattiti nelle radio della Capitale spaziano dai progetti futuri ai grandi simboli della storia giallorossa. Paolo Assogna accoglie con favore i passaggi amministrativi decisivi per il nuovo impian...
La stagione è iniziata con il piede giusto per la Roma che è ancora imbattuta in queste prime 6 gare tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti c’è sicuramente il centrocampista francese Ma...
Giornata di vitale importanza per il nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. Oggi, infatti, si è svolta l'ultima Conferenza dei Servizi decisoria. Dopo le dichiarazioni rilasciate prima dell...
Loading