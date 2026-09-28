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Stadio Roma, il club: "Passaggio fondamentale e storico per la realizzazione" (COMUNICATO)

Comunicati As Roma
di R.P.
lunedì, 28 settembre 2026 alle 19:23
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Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha espresso la propria soddisfazione per la chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria. 
"La conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, segna un passaggio fondamentale e storico per l’AS Roma verso la realizzazione del nuovo stadio. È un traguardo che premia anni di lavoro, impegno e collaborazione, portati avanti con determinazione, visione e continuità dalla Famiglia Friedkin, nella convinzione che il futuro dell’AS Roma debba essere costruito attraverso progetti solidi e ambiziosi, e che il Club desidera condividere con tutte le istituzioni e i soggetti che hanno contribuito a raggiungerlo. L’AS Roma ringrazia Roma Capitale, il Commissario UEFA Euro 2032, la Regione Lazio, il Ministro per lo Sport e i Giovani, tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, insieme ai professionisti e ai collaboratori che hanno accompagnato questo percorso con competenza e responsabilità.
Un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi, che hanno atteso e sostenuto questo progetto con passione e fiducia. Da oggi si apre una nuova fase, con l’obiettivo di dare all’AS Roma e alla città uno stadio moderno, sostenibile e all’altezza della loro storia e delle loro ambizioni.  Un progetto pensato non solo come nuova casa del Club e dei suoi tifosi, ma come un patrimonio per Roma, capace di generare nuove opportunità, contribuire alla riqualificazione e allo sviluppo del territorio e produrre benefici duraturi per l’intera città e per la sua comunità".
(Asroma.com)
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