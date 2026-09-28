Koné supera Barella: il francese diventa il centrocampista più costoso della Serie A

Giornata di vitale importanza per il nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. Oggi, infatti, si è svolta l'ultima Conferenza dei Servizi decisoria. Dopo le dichiarazioni rilasciate prima dell...
L’ingegnere Massimo Sessa, commissario straordinario del governo per gli stadi in vista di Euro 2032, ha rilasciato delle dichiarazioni prima di fare il suo ingresso alla seduta conclusiva della confe...
La stagione della Roma è iniziata con il piede giusto, con 4 vittorie e 2 pareggi nelle prime 6 partite tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti di questo avvio c’è sicuramente Mario Herm...
LAROMA24.IT - Prosegue la maxi sosta per le nazionali, con la Roma di Gian Piero Gasperini che si ritroverà nella giornata di domani a Trigoria dopo qualche giorno di riposo. Alcune selezioni giovanil...
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