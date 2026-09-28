Koné supera Barella: il francese diventa il centrocampista più costoso della Serie A

La stagione è iniziata con il piede giusto per la Roma che è ancora imbattuta in queste prime 6 gare tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti c’è sicuramente il centrocampista francese Manu Koné, autore di una doppietta nell’ultima gara pareggiata contro l’Inter con il risultato di 2-2. Secondo Transfermarkt, questo grande avvio ha permesso al numero 17 giallorosso di incrementare il suo valore di mercato, che aumenta di ben 10 milioni di euro passando da 50 a 60 ee di superare Barella ora fermo al secondo posto in classifica. A completare il podio un altro centrocampista interista, Sučić, con un valore di 45 milioni di euro.