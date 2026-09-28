ASSOGNA: "Arriva il lieto fine per lo stadio della Roma" - BALZANI: "Nella Roma l'unico che vorrebbe Totti è Gasperini"

I dibattiti nelle radio della Capitale spaziano dai progetti futuri ai grandi simboli della storia giallorossa. Paolo Assogna accoglie con favore i passaggi amministrativi decisivi per il nuovo impianto: "Arriva il lieto fine tanto atteso per lo Stadio della Roma. La certezza è che la classe politica ha fatto quello che doveva fare per questo progetto". Dal capitolo infrastrutture alla gestione delle bandiere storiche, Francesco Balzani si sofferma invece sulla figura di Francesco Totti: "Nella Roma l'unico che vorrebbe Totti e che l'ha difeso in questi mesi è Gasperini".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Inaccettabile non vedere Pisilli in nazionale maggiore (ANDREA VERDENELLI, RadioBrunoRoma, 101.5)

La Roma e l'entourage di Emanuele Lulli sono al lavoro per il rinnovo di contratto, visto che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno (LUCA FERRI, RadioBrunoRoma, 101.5)

Oggi giornata importantissima per la Roma ed il futuro stadio. Potrebbe chiudersi definitivamente l'iter amministrativo che darebbe il via ai lavori per il nuovo impianto (ROBERTA PEDRELLI, RadioBrunoRoma, 101.5)

Dybala e Molina non partiranno per l’Argentina, questo ci fa capire come la Roma ritenga di prioritaria importanza questa stagione (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Arriva il lieto fine tanto atteso per lo Stadio della Roma. La certezza è che la classe politica ha fatto quello che doveva fare per questo progetto (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Mi aspetto delle sorprese nei risultati dopo la sosta. Ci sono squadre medio-piccole che possono lavorare per tre settimane al completo, mentre le big vedono svuotarsi i propri centri sportivi. Sarà un momento particolare (...) Un iter così snello è stato possibile anche grazie al vento favorevole del Governo, che spinge affinché lo Stadio della Roma possa rientrare nella candidatura per Euro 2032. Ora la palla passa alla Roma, che dovrà mettere al lavoro gli operatori per andare avanti con il progetto definitivo (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dentro Trigoria ci sono ancora dei pallottiani, non è stata fatta pulizia completamente (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Sono sorpreso dalle cattiverie su Totti. Festeggiare la bandiera assoluta della Roma è un dovere di ogni società (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Nella Roma l'unico che vorrebbe Totti e che l'ha difeso in questi mesi è Gasperini (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)