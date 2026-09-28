Serie A Women, ufficiali date e orari: Juventus-Roma il 24 ottobre alle 18.30

Sono state ufficializzate date e orari dalla 4ª alla 6ª giornata della Serie A Women 2026-27. La Roma affronterà la Juventus sabato 24 ottobre alle 18:30 a Biella, nella rivincita della finale di Serie A Women’s Cup. Le giallorosse torneranno in campo domenica 1° novembre alle 15 contro il Napoli, mentre sabato 7 novembre alle 12:30 è in programma la trasferta sul campo del Como 1907. Tutte le gare saranno trasmesse da DAZN in modalità Freemium, mentre Juventus-Roma sarà visibile anche su RaiSport e RaiPlay. La sfida contro la Juventus sarà dunque il primo dei 3 appuntamenti della Roma nel calendario ufficializzato per le prossime giornate.

4ª giornata

Sabato 24 ottobre

Ore 12.30: Milan-Ternana Women (DAZN)

Ore 16: Napoli Women-Inter (DAZN)

Ore 18.30: Juventus-Roma (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30: Lazio-Como Women (DAZN)

Ore 15: Como 1907-Sassuolo (DAZN)

Ore 18: Parma-Fiorentina (DAZN)

5ª giornata

Sabato 31 ottobre

Ore 12.30: Ternana Women-Como 1907 (DAZN)

Ore 16.45: Sassuolo-Parma (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

Domenica 1° novembre

Ore 12.30: Inter-Lazio (DAZN)

Ore 15: Roma-Napoli Women (DAZN)

Ore 18: Como Women-Milan (DAZN)

Ore 20.30: Fiorentina-Juventus (DAZN)

6ª giornata

Sabato 7 novembre

Ore 12.30: Como 1907-Roma (DAZN)

Ore 15: Milan-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

Ore 18: Juventus-Sassuolo (DAZN)Domenica 8 novembre

Ore 12.30: Parma-Como Women (DAZN)

Ore 15: Ternana Women-Fiorentina (DAZN)

Ore 18: Lazio-Napoli Women (DAZN)

(figc.it)