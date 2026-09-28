Serie A Women, ufficiali date e orari: Juventus-Roma il 24 ottobre alle 18.30

I dibattiti nelle radio della Capitale spaziano dai progetti futuri ai grandi simboli della storia giallorossa. Paolo Assogna accoglie con favore i passaggi amministrativi decisivi per il nuovo impian...
La stagione è iniziata con il piede giusto per la Roma che è ancora imbattuta in queste prime 6 gare tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti c’è sicuramente il centrocampista francese Ma...
Giornata di vitale importanza per il nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. Oggi, infatti, si è svolta l'ultima Conferenza dei Servizi decisoria. Dopo le dichiarazioni rilasciate prima dell...
L’ingegnere Massimo Sessa, commissario straordinario del governo per gli stadi in vista di Euro 2032, ha rilasciato delle dichiarazioni prima di fare il suo ingresso alla seduta conclusiva della confe...
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