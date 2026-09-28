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Serie A Women, ufficiali date e orari: Juventus-Roma il 24 ottobre alle 18.30

Roma Femminile
di Paolo Rosi
lunedì, 28 settembre 2026 alle 17:25
Roma femminile
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Sono state ufficializzate date e orari dalla 4ª alla 6ª giornata della Serie A Women 2026-27. La Roma affronterà la Juventus sabato 24 ottobre alle 18:30 a Biella, nella rivincita della finale di Serie A Women’s Cup. Le giallorosse torneranno in campo domenica 1° novembre alle 15 contro il Napoli, mentre sabato 7 novembre alle 12:30 è in programma la trasferta sul campo del Como 1907. Tutte le gare saranno trasmesse da DAZN in modalità Freemium, mentre Juventus-Roma sarà visibile anche su RaiSport e RaiPlay. La sfida contro la Juventus sarà dunque il primo dei 3 appuntamenti della Roma nel calendario ufficializzato per le prossime giornate.
4ª giornata
Sabato 24 ottobre
Ore 12.30: Milan-Ternana Women (DAZN)
Ore 16: Napoli Women-Inter (DAZN)
Ore 18.30: Juventus-Roma (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30: Lazio-Como Women (DAZN)
Ore 15: Como 1907-Sassuolo (DAZN)
Ore 18: Parma-Fiorentina (DAZN)
5ª giornata
Sabato 31 ottobre
Ore 12.30: Ternana Women-Como 1907 (DAZN)
Ore 16.45: Sassuolo-Parma (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Domenica 1° novembre
Ore 12.30: Inter-Lazio (DAZN)
Ore 15: Roma-Napoli Women (DAZN)
Ore 18: Como Women-Milan (DAZN)
Ore 20.30: Fiorentina-Juventus (DAZN)
6ª giornata
Sabato 7 novembre
Ore 12.30: Como 1907-Roma (DAZN)
Ore 15: Milan-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Ore 18: Juventus-Sassuolo (DAZN)Domenica 8 novembre
Ore 12.30: Parma-Como Women (DAZN)
Ore 15: Ternana Women-Fiorentina (DAZN)
Ore 18: Lazio-Napoli Women (DAZN)
(figc.it)
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