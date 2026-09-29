Stadio della Roma: ecco tutte le prossime tappe

La giornata di ieri è stata storica per la Roma. Perché il via libera per lo stadio di Pietralata dà lo slancio definitivo al progetto. Adesso ci sono altri step da percorrere.

La palla passa ai giallorossi che dovranno redigere il progetto esecutivo recependo indicazioni e prescrizioni contenuti nella relazione finale della Conferenza dei Servizi. Un lavoro che si dovrebbe completare in circa tre mesi.

Una volta validato il progetto, gli uffici del Comune avranno circa 20-30 giorni per verificare l’applicazione di tutte le prescrizioni. Il tempo, dunque, diventa prezioso. La Roma vuole entrare nel percorso degli stadi che ospiteranno Euro 2032 e dovrà rispettare una precisa tabella di marcia.

Dopo il progetto esecutivo arriverà la manifestazione d’interesse indetta dal Comune per la concessione dell’area: probabilmente intorno agli inizi di febbraio sarà aperto il bando (della durata di 90 anni) con la Roma che, in quanto soggetto proponente, potrà pareggiare eventuali offerte di terze parti. L’obiettivo è arrivare alla cantierabilità entro la fine di marzo 2027.

(Corsport)