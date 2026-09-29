Stadio della Roma: ecco tutte le prossime tappe

Ala sinistra di piede destro. Il profilo di Gasperini per la prossima sessione di mercato è delineato da tempo. E secondo le informazioni del sito i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche Ruben...
La nazionale femminile dovrà affrontare un doppio turno di qualificazione per il prossimo Mondiale. Il primo contro la Bielorussia. E il commissario tecnico Andrea Soncin ha diramato poco fa le convoc...
Emergono nuovi particolari retroscena nella nuova autobiografia di Francesco Totti, intitolata 'Oltre'. La leggenda giallorossa ha raccontato un particolare episodio che racchiude la sua esperienza da...
Sirene inglesi per Wesley. Già in estate per il laterale brasiliano la Roma ha respinto un'importante offerta del Chelsea, ma nel prossimo futuro un altro club inglese potrebbe tornare a farsi sotto. ...
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