Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Wesley nel mirino del Manchester United

Ala sinistra di piede destro. Il profilo di Gasperini per la prossima sessione di mercato è delineato da tempo. E secondo le informazioni del sito i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche Ruben...
La nazionale femminile dovrà affrontare un doppio turno di qualificazione per il prossimo Mondiale. Il primo contro la Bielorussia. E il commissario tecnico Andrea Soncin ha diramato poco fa le convoc...
La giornata di ieri è stata storica per la Roma. Perché il via libera per lo stadio di Pietralata dà lo slancio definitivo al progetto. Adesso ci sono altri step da percorrere. La palla passa ai gial...
Emergono nuovi particolari retroscena nella nuova autobiografia di Francesco Totti, intitolata 'Oltre'. La leggenda giallorossa ha raccontato un particolare episodio che racchiude la sua esperienza da...
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