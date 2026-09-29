Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Wesley nel mirino del Manchester United

Sirene inglesi per Wesley. Già in estate per il laterale brasiliano la Roma ha respinto un'importante offerta del Chelsea, ma nel prossimo futuro un altro club inglese potrebbe tornare a farsi sotto.

Come riportato dal sito, il Manchester United è sulle tracce del classe 2003, che ha stregato Michael Sansoni, il direttore di dati del club inglese. Nella lista degli obiettivi per il futuro c'è l'ex Flamengo. La Roma lo ritiene un punto fermo e per lasciarlo andare via dovrebbe arrivare un'offerta davvero irrinunciabile.

W. França Lima Brasile • Età 23 • Difensore Friendly International 2026 Partite 3 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Champions League 2026/2027 Partite 1 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Serie A 2026/2027 Partite 4 Gol 0 Assist 1 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Club Friendlies 1 2026 Partite 4 Gol 0 Assist 0 Giallo 1 Rosso 0 Giallo Rosso 1 Coppa Italia 2026/2027 Partite 0 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0

(theatre-of-red.com)