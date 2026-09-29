Trigoria: rientro graduale con il gruppo per Wesley, Cristante e Malen. Ci saranno contro il Como

La Roma torna oggi ad allenarsi a Trigoria in vista del match contro il Como valido per la sesta giornata di Serie A. Alcuni giocatori giallorossi hanno dovuto rinunciare alla nazionale per via di piccoli problemi fisici. Infatti, Malen, Wesley e Cristante sono rimasti a Trigoria per preparare la delicata sfida contro la squadra di Fabregas al rientro. I tre calciatori, come riportato nell'edizione odierna del quotidiano, stanno ultimando il percorso di recupero dai rispettivi problemi fisici e il loro rientro in gruppo è previsto gradualmente nel corso della settimana. Si tratta di recuperi fondamentali per Gian Piero Gasperini.

(Il Romanista)