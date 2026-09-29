Serie A, la classifica dei monte ingaggi: Roma al quinto posto. Malen il più pagato della rosa





Diverse le novità negli stipendi dei calciatori giallorossi, con Malen che è diventato il più pagato della rosa con 4 milioni netti a stagione. A seguirlo, il difensore italiano Mancini e un suo compagno di reparto, Mario Hermoso entrambi fermi a 3,5. Paulo Dybala, dopo il rinnovo contrattuale si posiziona all’ottavo posto con 2,8 milioni netti percepiti, molto meno rispetto al precedente contratto.

Ci sono diverse novità nella classifica dei monte ingaggi della Serie A 2026/27. Infatti, secondo l’analisi svolta dal portale, lasupera l’Inter e diventa la prima in classifica con 149,42 milioni di ingaggi (87,55 netti). A chiudere il podio oltre ai nerazzurri anche il Napoli con 113,09 milioni lordi (65,50 netti). La, si posiziona al quinto posto con 96,95 milioni dietro al Milan. Una notevole riduzione per i giallorossi, che nella scorsa stagione registravano un monte ingaggi pari a 107,5 milioni lordi (60,9 netti). In basso alla classifica, invece, ilconferma l'ultimo posto in classifica con appena 18,43 milioni lordi (10,38 netti). Al penultimo e terzultimo troviamo rispettivamente Frosinone con un monte ingaggi di 23,15 milioni lordi e Monza con 25,54.