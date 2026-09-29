Calciomercato Roma: c'è anche van Bommel per l'attacco

Ala sinistra di piede destro. Il profilo di Gasperini per la prossima sessione di mercato è delineato da tempo. E secondo le informazioni del sito i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche Ruben van Bommel, figlio di Mark, ex Milan, adesso commissario tecnico dell'Olanda.

Il 22enne del Psv è sotto osservazione da qualche settimana. E proprio l'attuale club lo ha pagato 15 milioni di euro.

(Gazzetta.it)