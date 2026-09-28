"La vita ultimamente": il post di Villar con la maglia della Roma

Belgio-Francia 0-1: decide Olise. Koné in campo solo nel recupero

set 28, 22:33

L'altra partita del girone dell'Italia, quella tra Belgio e Francia, è finita uno a zero per la squadra di Zidane. A decidere è stato Olise, al minuto 88. Subito dopo il vantaggio Zidane ha deciso di...