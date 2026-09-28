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"La vita ultimamente": il post di Villar con la maglia della Roma

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di R.P.
lunedì, 28 settembre 2026 alle 22:27
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Se n'è andato da un po' di tempo Villar dalla Roma. Ma i colori giallorossi gli sono rimasti addosso. Infatti il centrocampista spagnolo, in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha messo diverse immagini con la didascalia "La vita ultimamente". In una di queste, mentre è alla guida, indossa la maglia della Roma. 

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