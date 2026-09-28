Belgio-Francia 0-1: decide Olise. Koné in campo solo nel recupero

Se n'è andato da un po' di tempo Villar dalla Roma. Ma i colori giallorossi gli sono rimasti addosso. Infatti il centrocampista spagnolo, in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha messo...
Dopo il pessimo debutto contro il Belgio, l'Italia trova la prima vittoria in Nations League e lo fa sul campo della Turchia. Azzurri che hanno chiuso il match già nel primo tempo grazie alle reti di...
"Benvenuto amore della nostra vita, non sai quanto ti amiamo". Con queste parole e con delle foto di accompagnamento, Matias Soulé ha annunciato di essere diventato papà. Il giocatore ha pubblicato de...
Il profilo di Manu Koné, sotto l'aspetto del mercato, è sicuramente uno dei più chiacchierato in casa giallorossa. Si è parlato anche in estate di una possibile uscita, ma poi per la gioia di Gasperin...
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