Belgio-Francia 0-1: decide Olise. Koné in campo solo nel recupero

L'altra partita del girone dell'Italia, quella tra Belgio e Francia, è finita uno a zero per la squadra di Zidane. A decidere è stato Olise, al minuto 88.

Subito dopo il vantaggio Zidane ha deciso di mandare in campo anche Manu Koné. Quindi il centrocampista della Roma ha giocato solamente i 3 minuti di recupero al posto di Da Cunha.