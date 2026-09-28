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Turchia-Italia 1-4: buona la seconda per Mancini. Ghilardi 90' in panchina

Nazionali
di R.P.
lunedì, 28 settembre 2026 alle 22:24
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Dopo il pessimo debutto contro il Belgio, l'Italia trova la prima vittoria in Nations League e lo fa sul campo della Turchia. Azzurri che hanno chiuso il match già nel primo tempo grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Kayode
A inizio ripresa la Turchia di Montella prova a rientrare in partita con la rete di Yilmaz, ma tre minuti dopo (50'), ci pensa Pio Esposito, di testa, a chiudere i conti. Primi tre punti per l'Italia. Prossimo match contro la Francia. 

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