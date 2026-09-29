Wesley e l'aria di casa: lo scatto nel locale brasiliano di Roma

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona di Women's Champions League, ha parlato ai microfoni del club il tecnico delle giallorosse Gianpiero Piovani. Le sue parole: "Affrontiamo una squadra che...
Dopo l'esonero di Carlos Cuesta, il Parma riparte da Alberto Giladino. Il club ducale, infatti, ha comunicato tramite i suoi accoint social, di aver affidato la panchina all'ex tecnico di Genoa e Pisa...
Dopo il gol in nazionale contro la Turchia, Michael Kayode è il protagonista del momento. L'ex viola avrebbe potuto essere giallorosso, come riporta Eleonora Trotta. La Roma infatti, tramite l'allora...
Tegola in casa Udinese. Dopo lo stop in nazionale, Nicolò Zaniolo si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Al momento si stima...
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