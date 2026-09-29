Wesley e l'aria di casa: lo scatto nel locale brasiliano di Roma

Il Brasile è sempre nel cuore per Wesley. Tant'è che ieri il giocatore della Roma ha fatto visita all’Empório Brasileiro, uno dei locali brasiliani più conosciuti nella Capitale.

"Abbiamo avuto il piacere di ospitare qui all’Empório uno dei grandi nomi del calcio mondiale. Un fuoriclasse in campo, ottima compagnia a tavola e una visita che ha reso la nostra giornata ancora più speciale. Grazie per essere passato, Wesley. Questa è casa tua", ha scritto il proprietario del locale sui propri canali social.