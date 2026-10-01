Stadio Roma, Gualtieri: "Apertura cantieri a inizio 2027, potremmo finire anche in due anni e mezzo. Dan Friedkin si è confrontato con me per un progetto coerente con lo stile di Roma"

Ospite dei microfoni di Radio Radio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato dei progetti in corso per la capitale e del futuro della città, soffermandosi in particolare sull'iter per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata:

“Abbiamo dimostrato che a Roma si possono fare le cose, non è una città immobile destinata al declino. Abbiamo fatto tante cose ma ne dobbiamo fare ancora altre. Per me 10 anni è il minimo, oltre che il massimo per legge, per imprimere un cambiamento, di cui Roma ha bisogno. È la città più bella del mondo e deve essere al top in tutti i settori. Sarebbe bello proseguire”, ha dichiarato il primo cittadino.

Sullo stato dell'opera e sulle tempistiche del nuovo impianto giallorosso, Roberto Gualtieri ha aggiunto: “Lo stato è molto positivo. C’è stato un passaggio che io ho definito storico per importanza e rapidità. Lunedì abbiamo concluso la conferenza dei servizi decisori, abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica della Roma, con delle prescrizioni che però sono realizzabili. Così Roma Capitale può fare la gara e con il progetto esecutivo potranno partire i cantieri all'inizio del 2027. I tempi di realizzazione sono di 2 anni e mezzo, potremmo avere anche una conclusione più rapida rispetto agli europei del 2032, cioè nel 2029”.

Il sindaco ha poi sottolineato i dettagli e l'impatto urbanistico dell'opera: “Non ci interessano solo i tempi ma il fatto che siamo di fronte a un grande investimento da più di un miliardo, che realizzerà uno degli stadi più belli del mondo, con una curva che creerà un effetto incredibile, un effetto catino. Lo stadio per dimensioni è relativamente piccolo. Il rapporto tra numero di spettatori e metri quadri è veramente alto, quindi si vedrà bene e l'effetto sarà incredibile. Poi ci sarà una riqualificazione ampia della zona di Pietralata. Non metri cubi di cemento ma parchi e verde, e la manutenzione sarà a carico della Roma. Erano contenti di questo, non hanno mai chiesto di costruire di più. Diventerà un gioiello. Alcuni si sono opposti alla scelta di quel luogo, ma Pietralata è la zona più edificata di Roma. Lì c'è mobilità su ferro ma non c’è niente, degrado e abusi edilizi”.

Sul collegamento con il trasporto pubblico, Gualtieri ha spiegato: “Sì, certo. Ci saranno anche i parcheggi per chi vuole andare in macchina. Se guardate sulla mappa, la metro arriva vicinissima, c'è anche la ferrovia. Ci saranno tratte pedonali e ciclabili. Sarà un grande parco della città, grande come Villa Celimontana. Sarà a servizio non solo dei tifosi, ma dei cittadini. Lì non c'era nulla nonostante ci fosse il trasporto su ferro”.

Infine, sul rapporto con l'ospedale Pertini e sulla mobilità nella zona, il sindaco ha aggiunto: “Lo stadio sarà realizzato con delle specifiche tecniche dal punto di vista acustico: all'interno ci sarà effetto catino e sarà molto forte, ma fuori non si sentirà lo stesso. È stata una nostra richiesta. C'è stata grande attenzione anche sul discorso della mobilità, non ci sarà l'effetto ingorgo. L'ospedale avrà il suo canale di accesso garantito. È un impianto moderno che fa fare il salto di qualità alla Roma e al calcio italiano”.

Sul tema dei costi per Roma Capitale, Roberto Gualtieri ha poi precisato: “Non ci costerà un euro di soldi pubblici. Noi concediamo l'uso del suolo pubblico alla società, secondo quanto previsto dalla legge. Pagheranno ciò che devono secondo la legge e useremo quei soldi, tanti milioni, per le opere pubbliche. Verranno realizzate in parallelo con lo stadio. Saranno pronte. Ci saranno punti di ristoro e servizi vari”.

Il sindaco si è soffermato anche sull'aspetto architettonico del progetto e sul rapporto con la storia della città: “Dal punto di vista architettonico, Dan Friedkin ha voluto dall'inizio, siccome alcune strutture potrebbero essere ovunque indifferentemente, che si facesse dialogare una struttura moderna con l'architettura della città. A Roma si deve avere rispetto per la storia della nostra città. Questa sensibilità c'è stata. Abbiamo discusso di tante soluzioni tecnologiche. Posso svelare che, su questo aspetto della cifra architettonica, della coerenza con la storia romana, la proprietà e Friedkin in persona hanno avuto la sensibilità di sentire me. Poi non ci siamo permessi di entrare in aspetti specifici della società. Si sono voluti confrontare per fare una cosa bella”.

Alla domanda se avesse mai temuto che i ricorsi potessero impedire la realizzazione dello stadio, Roberto Gualtieri ha risposto: “Onestamente no. Con tutto il rispetto, però sapevamo che erano cose pretestuose. Si vedeva che non era un'area pregiata, ma una zona degradata che noi vogliamo riqualificare. Ci sono costruzioni abusive. Non stiamo parlando di Villa Pamphili. Stiamo parlando di un'area che non si poteva vedere, una vergogna. Con i soldi pubblici sono stati fatti treno e metropolitana e ci sono solo case abusive. La giustizia è indipendente e, con cognizione di causa, sa distinguere gli imbrogli dalla realtà”.

(Radio Radio)