Verdone: "Svilar ci ha salvato tante volte. È il miglior portiere europeo. Di lui ho grande stima" (VIDEO)

Carlo Verdone, noto tifoso giallorosso, ha rilasciato un'intervista al podcast del Corriere dello Sport "Se fossi tu", elogiando Mile Svilar. Le sue parole: "Se dovessi scegliere qualcuno per farmi autografare la maglia? Dico chi ci ha salvato tante volte, Svilar. Noi parliamo di Dybala, Malen, abbiamo vinto tante partite, ma quanti tiri ha parato il portiere? È uno dei migliori portiere europei, se non il migliore. È partito come una riserva poi abbiamo scoperto che è un giocatore umile, tranquillo, molto modesto ma è sveglio, le sue uscite sono sempre perfette. Di lui ho grande stima e grande riconoscenza"