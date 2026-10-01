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Disavventura per Gourna-Douath: si ribalta l'auto dell'ex giallorosso (FOTO)

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di FedericoL
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Disavventura per l'ex centrocampista della Roma Lucas Gourna-Douath. Il giocatore infatti, è stato protagonista di un incidente stradale. Dalle immagini che arrivano dall'Inghilterra, si vede la sua auto completamente ribaltata fuori dal centro sportivo dell'Hull City. Il giocatore è uscito indenne e senza ferite.

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