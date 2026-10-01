Disavventura per Gourna-Douath: si ribalta l'auto dell'ex giallorosso (FOTO)

A second Hull City player has been involved in a crash outside the club’s training ground.— Telegraph Football (@TeleFootball) October 1, 2026
Last month Sorba Thomas flipped his car but emerged unscathed despite the vehicle sustaining significant damage.
Now Lucas Gourna-Douath has flipped their car outside the club’s base in… pic.twitter.com/ObGCtxKfwK
Con la sosta per le nazionali ormai a metà, le trasmissioni radiofoniche della Capitale accendono i riflettori sul fittissimo calendario che attende i giallorossi. Simone Valdarchi sottolinea la neces...
Carlo Verdone, noto tifoso giallorosso, ha rilasciato un'intervista al podcast del Corriere dello Sport "Se fossi tu", elogiando Mile Svilar. Le sue parole: "Se dovessi scegliere qualcuno per farmi au...
Un inizio di stagione impressionante per Donyell Malen, autore di 6 reti nelle prime 5 partite di campionato. E l'olandese è stato premiato come miglior giocatore del mese da EA Sports FC. A comunicar...
Dal 2 al 4 ottobre, il Foro Italico ospiterà "Tennis & Friends Roma 2026", manifestazione dedicata alla salute e alla promozione di corretti stili di vita attraverso lo sport. Anche la Roma parteciper...
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