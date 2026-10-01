Disavventura per Gourna-Douath: si ribalta l'auto dell'ex giallorosso (FOTO)

Disavventura per l'ex centrocampista della Roma Lucas Gourna-Douath. Il giocatore infatti, è stato protagonista di un incidente stradale. Dalle immagini che arrivano dall'Inghilterra, si vede la sua auto completamente ribaltata fuori dal centro sportivo dell'Hull City. Il giocatore è uscito indenne e senza ferite.

A second Hull City player has been involved in a crash outside the club’s training ground.



Last month Sorba Thomas flipped his car but emerged unscathed despite the vehicle sustaining significant damage.



Now Lucas Gourna-Douath has flipped their car outside the club’s base in… pic.twitter.com/ObGCtxKfwK — Telegraph Football (@TeleFootball) October 1, 2026