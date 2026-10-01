Coni, convocata la giunta per il 6 ottobre: all’ordine del giorno l’eleggibilità di Malagò alla presidenza della FIGC

Si è operato Raul Asensio, il difensore del Real Madrid. Lo stesso club spagnolo, con un comunicato apparso sul proprio sito, ha comunicato la situazione del giocatore. "Il nostro giocatore Raúl Asen...
Fabregas ritrova Addai contro la Roma. L'ultima volta che l'esterno olandese ha toccato il campo è stato lo scorso 14 febbraio. L'olandese dieci giorni dopo si è rotto il tendine d'Achille, ma dopo la...
Il giovane Romano, passato dalla Roma al Cagliari nella sessione estiva di calciomercato, è già entrato nel mirino delle big della Serie A. Ci sta pensando l'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, ch...
Per la terza giornata di Nations League domani sera la nazionale italiana di Roberto Mancini affronterà la Francia, a Parigi. Tra i convocati, dopo il forfait in Turchia, rientra Gianluca Mancini. A...
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