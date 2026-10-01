Coni, convocata la giunta per il 6 ottobre: all’ordine del giorno l’eleggibilità di Malagò alla presidenza della FIGC

"Stamattina (ieri, ndr) è partita la convocazione per la Giunta che si terrà il 6 ottobre alle ore 13, per favorire il presidente Malagò che aveva tempi ristretti. E seguirà il Consiglio Nazionale". Così Luciano Buonfiglio, presidente Coni, a margine della presentazione della nuova stagione della pallanuoto maschile e femminile, ha annunciato le date delle riunioni che affronteranno il tema dell'eventuale commissariamento Figc, per il caso del mancato tesseramento di Malagò. "Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. Manderemo i quattro pareri dei nostri giuristi ai presidenti delle federazioni", conclude Buonfiglio.

(ansa)