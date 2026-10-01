Scatta l'asta per Romano: quanto può incassare la Roma

"Stamattina (ieri, ndr) è partita la convocazione per la Giunta che si terrà il 6 ottobre alle ore 13, per favorire il presidente Malagò che aveva tempi ristretti. E seguirà il Consiglio Nazionale". C...
Si è operato Raul Asensio, il difensore del Real Madrid. Lo stesso club spagnolo, con un comunicato apparso sul proprio sito, ha comunicato la situazione del giocatore. "Il nostro giocatore Raúl Asen...
Fabregas ritrova Addai contro la Roma. L'ultima volta che l'esterno olandese ha toccato il campo è stato lo scorso 14 febbraio. L'olandese dieci giorni dopo si è rotto il tendine d'Achille, ma dopo la...
Per la terza giornata di Nations League domani sera la nazionale italiana di Roberto Mancini affronterà la Francia, a Parigi. Tra i convocati, dopo il forfait in Turchia, rientra Gianluca Mancini. A...
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