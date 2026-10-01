Scatta l'asta per Romano: quanto può incassare la Roma

Il giovane Romano, passato dalla Roma al Cagliari nella sessione estiva di calciomercato, è già entrato nel mirino delle big della Serie A. Ci sta pensando l'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, che vorrebbe trovare velocemente un erede di Calhanoglu.

La Gazzetta del Mezzogiorno, invece, sottolinea come il centrocampista sia entrato anche nel mirino della Juventus. Una cosa è certa in tutto questo: la Roma, nel momento in cui ha trovato l'accordo con la società isolana, si è tenuta il 10% sulla futura rivendita. In queste settimane si parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il cartellino del mediano, anche se, se dovesse riuscire a mantenere alto il livello delle proprie prestazioni, allora questa cifra potrebbe lievitare.