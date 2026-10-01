Calciomercato Roma: Endrick rimane nel mirino del Milan

Per la terza giornata di Nations League domani sera la nazionale italiana di Roberto Mancini affronterà la Francia, a Parigi. Tra i convocati, dopo il forfait in Turchia, rientra Gianluca Mancini. A...
La Roma ha iniziato martedì ad allenarsi, nuovamente e dopo quattro giorni di riposo, in vista del match contro il Como. Il dubbio più importante di Gasperini è relativo alla corsia destra. Sarà curio...
Al Festival dello Sport di Trento la Roma sarà rappresentata dal tecnico Gian Piero Gasperini e dal CEO Galantic. Fino al prossimo 4 ottobre, a Trento, andrà in scena il Festival dello Sport e ci sara...
Ritorno in Europa di lusso per la Maxima Roma. La squadra di basket capitolina ha battuto 89-55 il Cluj e tra gli spettatori c'erano anche i giocatori della Roma Bryan Cristante e Pierluigi Gollini, c...
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