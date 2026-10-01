Festival dello Sport a Trento: per la Roma ci saranno Gasperini e Galantic

Per la terza giornata di Nations League domani sera la nazionale italiana di Roberto Mancini affronterà la Francia, a Parigi. Tra i convocati, dopo il forfait in Turchia, rientra Gianluca Mancini. A...
Sembrava fatta per l'arrivo di Endrick alla Roma nella sessione estiva di mercato. Sembrava tutto fatto, poi Mourinho ha bloccato tutto. Stando alle indiscrezioni che arrivano questa mattina il giocat...
La Roma ha iniziato martedì ad allenarsi, nuovamente e dopo quattro giorni di riposo, in vista del match contro il Como. Il dubbio più importante di Gasperini è relativo alla corsia destra. Sarà curio...
Ritorno in Europa di lusso per la Maxima Roma. La squadra di basket capitolina ha battuto 89-55 il Cluj e tra gli spettatori c'erano anche i giocatori della Roma Bryan Cristante e Pierluigi Gollini, c...
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